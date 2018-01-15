Выборы-2018: заработал официальный сайт избирательного штаба Путина

Москва, 15 января. Официальный сайт избирательного штаба кандидата в президенты РФ Владимира Путина заработал в понедельник. Об этом сообщил пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов.

«Пятнадцатого января начал работу интернет-сайт кандидата в президенты России Владимира Путина. Это putin2018.ru и путин2018.рф», — заявил Кондрашов.

Он отметил, что созданием сайта занималась «одна из ведущих студий Рунета», наполнять ресурс будут медиаволонтеры. Концепцию сайта разработал информационный блок штаба.

Напомним, выборы президента РФ пройдут 18 марта этого года. Путин будет участвовать в них в качестве самовыдвиженца. По последним данным ВЦИОМ, за него готовы проголосовать более 80% россиян, которые намерены участвовать в выборах.

