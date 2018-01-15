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Выборы-2018: опрос ВЦИОМ показал, что большинство россиян поддерживает Путина
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    Выборы-2018: опрос ВЦИОМ показал, что большинство россиян поддерживает Путина

    15:04  15 Января 2018  /обновлено: 15:24  15 Января 2018
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    Выборы-2018: опрос ВЦОИМ показал, что большинство россиян поддерживает Путина

    Москва, 15 января. Ежемесячно проводимые Всероссийским центром исследования общественного мнения опросы показали, что действующий президент Владимир Путин является самым популярным кандидатом на предстоящих президентских выборах. Рейтинг Путина оказался практически недосягаем для других зарегистрированных кандидатов в президенты — депутата Госдумы Владимира Жириновского и члена КПРФ Павла Грудинина.

    «Большинство респондентов во всех случаях — опросы проходили ежемесячно — отдавали свои предпочтения за Владимира Путина, — заявил в ходе пресс-конференции генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. — Последний опрос показал, что 73,8% россиян готовы отдать свои голоса за Путина».

    Выборы-2018: опрос ВЦОИМ показал, что большинство россиян поддерживает Путина

    Глава ВЦИОМ описал динамику популярности других кандидатов на президентский пост, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей. Так, в декабре в поддержку Жириновского высказывались 7,1% респондентов, однако регистрация в качестве кандидата представителя коммунистов Павла Грудинина стала ударом для рейтинга лидера ЛДПР — Грудинин набрал 4,6% в декабре и 7,6% в январе, потеснив Жириновского на третье место.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Валентин Меликов
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    #путин #выборы-2018
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