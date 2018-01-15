Устроивший резню в стенах пермской школы подросток оказался сторонником Навального

Зачинщик поножовщины в стенах пермской школы, причиной которой, по предварительной версии, стал конфликт в соцсетях, является активным сторонником блогера Алексея Навального. Свою поддержку последнему 16-летний Лев неоднократно высказывал в социальной сети «ВКонтакте». Кроме того, юноша заявлял, что Навальный может развалить страну, если придет к власти.

«Пускай он страну развалит, это все равно страна рабов», — писал школьник.

Кроме того, у парня, судя по всему, проблемы с наркотиками, видео употребления им, предположительно, наркотических средств было опубликовано в Сети.

Политический аналитик и независимый журналист Александр Асафов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что сторонники Алексея Навального — это довольно разношерстные граждане различных психических типов, среди которых и люди, придерживающиеся деструктивных идей.

Кроме того, Александр Асафов высказал претензии и к самому Навальному.

«Трансляция своей политической позиции людям, которые в силу возраста и неокрепшего образа мыслей не являются акторами политического процесса, является деструктивным начинанием. Неправильно заставлять думать их, условно говоря, не об учебе, а о «несменяемости» власти или о бойкоте выборов, в которых школьники не могут участвовать, опять же, в силу возраста», — говорит Александр Асафов.

Напомним, в результате нападения двух старшеклассников с применением холодного оружия пострадали 15 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Учебная деятельность в образовательном учреждении приостановлена, все ученики и педагогический состав эвакуированы. На месте происшествия работают правоохранители.