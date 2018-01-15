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Сирия продвигается к Абу-Духуру: ФАН публикует видео освобождения деревень на юго-востоке Алеппо
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    Сирия продвигается к Абу-Духуру: ФАН публикует видео освобождения деревень на юго-востоке Алеппо

    14:41  15 Января 2018  /обновлено: 14:41  15 Января 2018
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    Сирия продвигается к Абу-Духуру: ФАН публикует видео освобождения деревень на юго-востоке Алеппо

    Как сообщает источник Федерального агентства новостей (ФАН), САА продолжает освобождать от боевиков населенные пункты на юге провинции Алеппо.

    Так, к северо-востоку от дороги Ханассер — Телль-Даман — Джебель аль-Арбайн, группировка сирийской армии заняла более чем 30 населенных пунктов, сократив расстояние до позиций подразделений САА в районе Абу-Духура  до двух километров.

    Ранее группировка правительственных войск, параллельно продвигавшаяся с юго-востока провинции Идлиб, вышла  на подступы к авиабазе, однако занять стратегически важный объект ей пока так и не удалось. После того, как «ханассерская» группировка сирийской армии достигнет Абу-Духура территория «Большого Идлиба», подконтрольная боевикам вооруженных группировок, будет рассечена на две части.

    Как видно на кадрах, сделанных источником Федерального агентства новостей (ФАН), на утраченных радикальными исламистами позициях военнослужащими правительственных войск были найдены пакеты с турецкой гумпомощью. Источник не уточняет, каким образом продукты питания, произведенные в Турции, оказались в распоряжении боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам».

    Напомним, Абу-Духур — вторая по величине авиабаза сирийской армии на севере Сирии, которая с сентября 2015-го года контролируется боевиками террористическим альянсом «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в РФ) «Хайят Тахрир аш-Шам». Однако после завершения военного разгрома территориальной группировки «Исламского государства»1 (ИГ;1 ИГИЛ;1 террористическая организация, запрещенная в РФ) в провинции Дейр-эз-Зор, сирийская армия начала полномасштабное наступление на позиции «Хайят Тахрир аш-Шам» и других группировок, воюющих против правительства Башара Асада в провинциях Идлиб, Алеппо и Хама.

    В настоящий момент главной целью сирийской армии является установление контроля над авиабазой Абу-Духур, которая имеет 22 взлетно-посадочные полосы, а также выгодное расположение, находясь, фактически, между провинциями Идлиб, Алеппо и Хама.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Мохамад Жарбуа
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сирия #алеппо #саа #идлиб #джебхат ан-нусра #хайят тахрир аш-шам #абу-духур
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