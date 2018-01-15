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Глава Южной Осетии Бибилов поручил МВД обеспечить безопасность на выборах-2018
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    Глава Южной Осетии Бибилов поручил МВД обеспечить безопасность на выборах-2018

    15:14  15 Января 2018  /обновлено: 15:14  15 Января 2018
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    Глава Южной Осетии Бибилов поручил МВД обеспечить безопасность на выборах-2018

    Цхинвал, 15 января. Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов поручил силовикам обеспечить безопасность в ходе проведения выборов президента России в марте 2018 года.

    Посол России в Южной Осетии Марат Кулахметов сообщил, что старт предвыборной кампании был дан 18 декабря 2017 года, Центризбирком России откроет в Южной Осетии 9 избирательных участков, пять из которых разместятся в Цхинвале.

    В пресс-службе президента республики отметили, что глава Южной Осетии дал поручение министерству внутренних дел проработать вопрос обеспечения охраны избирательных участков и поддержания правопорядка на территории всей республики во время проведения президентских выборов. Министерство должно оперативно решать возникающие вопросы в сотрудничестве с Центральной избирательной комиссией.

    Ранее сообщалось, что после старта предвыборной кампании избирательный штаб президента Российской Федерации Владимира Путина собрал более 700 тысяч подписей в его поддержку.

    Глава Южной Осетии Бибилов поручил МВД обеспечить безопасность на выборах-2018

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
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    #путин #южная осетия #цхинвал #выборы-2018
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