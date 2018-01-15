Сирия сегодня: США стремятся к дестабилизации обстановки в САР, Турция обстреляла курдов в районе Африн

Сирия, 15 января. Соединенные Штаты Америки стремятся к дестабилизации обстановки в Сирийской арабской республике. Вооруженные силы Турции в очередной раз обстреляли позиции сирийских курдов в районе Африн. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

США нужна война

Вашингтон не заинтересован в налаживании мирной жизни в САР, американцам нужна дестабилизация. Об этом заявил глава оборонного комитета Совета Федерации России Виктор Бондарев.

Ранее официальный представитель международной коалиции во главе с США по борьбе с группировкой ИГИЛ1 (запрещена на территории России) сообщил, что военное объединение приступило к созданию «сил безопасности границы» на подконтрольной ей территории Сирии.

«Намерения Штатов совершенно нелегитимны. Как, впрочем, и большинство их действий в Сирии, начиная с вторжения в страну без мандата Совбеза ООН. Цели, которые преследуют США, формируя новые вооруженные группировки, — сохранение своего присутствия и расширение влияния в САР, активизация сепаратизма, развал страны», — сообщает издание РИА Новости со ссылкой на слова Бондарева.

Он также отметил, что Белый дом не устраивает, что страна постепенно переходит в мирное русло политического урегулирования кризиса. Кроме того, наступает возрождение страны, а мирные граждане возвращаются в свои дома. Именно по этой причине США стремятся подогреть войну и спровоцировать новый виток вооруженного конфликта.

ВС Турции обстреляли курдов в районе Африн

Армия Турции нанесла массированный артиллерийский обстрел позиций сил самообороны сирийских курдов (YPG) в районе Африн (северо-запад Сирии). Это действие стало ответом на обстрел с их стороны, передает информационное агентство Anadolu.

Минувшей ночью курды нанесли ракетный удар по населенным пунктам в приграничном с Турцией районе Азаз. Целью атаки, по заявлению членов YPG были боевики оппозиционной «Свободной сирийской армии».

Напомним, ряд турецких СМИ уже в третий раз сообщают об атаке турецких ВС на позиции курдов в районе Африн. Кроме того, Анкара направила новую колонну военной техники, включая танки, на границу с Сирией.

ООН поблагодарит Москву за Конгресс нацдиалога в Сочи

Организация Объединенных Наций скажет России спасибо за переговорный процесс по Сирии в Астане и будущий Конгресс нацдиалога в Сочи. Дело в том, что в работе этих дипломатических встреч участвовали широкие круги оппозиции Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«По итогам этого Конгресса мы думаем, что нам ООН только спасибо скажет, потому что мы серьезно расширим их возможности, расширим круг участников, чтобы конституционная реформа и последующие правила проведения выборов были действительно такими, которые пользуются поддержкой всего сирийского народа, а не только тех, кто келейно, кулуарно заседал во Дворце наций в Женеве», — подчеркнул главный дипломат России.

Конгресс сирийского нацдиалога состоится 29-30 января в Сочи. Специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев ранее сообщал, что на форуме должен будет запустить процесс работы над новой сирийской конституцией. При этом слово будет предоставлено всем — и Дамаску, и оппозиции.

1 Организация запрещена на территории РФ.