Французы потребовали от России выплаты царских долгов

Париж, 15 января. Сотни тысяч граждан Франции обратились в Международную федеративную ассоциацию держателей российских займов — они требуют, что Российская Федерация вернула долг по займам, которые сделало еще правительство Российской Империи. Точную современную стоимость долга по этим облигациям оценить трудно — по мнению некоторых, Россия должна французам 320 млрд евро.

Облигации были проданы царскими властями — а после, в 1918 году, Владимир Ленин объявил, что Советская Россия не станет расплачиваться по имперским долгам. По мнению современных держателей российских облигаций, это привело их предков к «разорению».

«Их стоимость была огромной. Говорят, что было выпущено 28 миллионов бумаг. У нас их примерно миллион из них. Это максимум. Сколько стоит сегодня одна бумага? Мы точно знаем, что стоимость колеблется от 10 до 30 тысяч евро», — передает «ФедералПресс» слова президента Международной федеративной ассоциации держателей российских займов Эрика Санитаса.

По мнению ассоциации, государственные долги не имеют срока давности — а Россия в настоящий момент далека от банкротства. В силу этого 400 тысяч французов намерены продолжить борьбу за российские деньги.