Турция может начать операцию в сирийском Африне в любой момент — Эрдоган

Анкара, 15 января. Турецкая армия может в любой момент начать военную операцию в сирийском Африне, заявил в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, турецкая артиллерия продолжит обстрелы позиций сирийских курдов в Африне — приграничной с Турцией территорией.

«Наши ВС в ближайшее время, надеюсь, решат проблему в Африне. Операция там может начаться в любую минуту», — отметил Эрдоган.

Напомним, что в минувшую субботу сирийские курды, которых поддерживают власти США, обстреляли приграничные территории Турции. Турецкая армия открыла ответный огонь. Анкара считает турецких курдов террористами и полагает, что они пытаются поднять восстания в курдских районах самой Турции. Ране Эрдоган обращался к президенту США Дональду Трампу с просьбой прекратить вооружать курдов в Сирии. В Вашингтоне ответили согласием, но не прекратили поставки оружия.