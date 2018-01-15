выборы-2018
18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь Ростов-на-Дону Волгоград Астрахань Ярославль Тула Рязань Липецк Тверь Белгород Владимир Калуга Брянск Смоленск Иваново Центральный округ Тюмень Ханты-Мансийск Урал Иркутск Красноярск Омск Кемерово Барнаул Томск Забайкалье Северный Кавказ Казань Уфа Саратов Ульяновск Киров Ижевск Пенза Чебоксары Приволжье Южно-Сахалинск Дальний Восток
Закрыть
Спорт
ЦСКА продолжает переговоры с «Зенитом» о переходе Шатова
Новости Сирии
Эрдоган пригрозил уничтожить «силы охраны границы» США в Сирии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Эрдоган пригрозил уничтожить «силы охраны границы» США в Сирии

    14:22  15 Января 2018  /обновлено: 14:44  15 Января 2018
    593

    Эрдоган пригрозил уничтожить «силы охраны границы» США в Сирии

    Анкара, 15 января. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия уничтожит «Силы охраны границы», которые Соединенные Штаты собираются создать на территории Сирии. Ранее турецкие власти решительно высказались против новой идеи Вашингтона.

    Эрдоган назвал вооруженные формирования, которые собирается создать Вашингтон на базе курдских «Сил демократической Сирии» (SDF), «террористической армией, которая угрожает безопасности Турции».

    «Наша задача – задушить эту армию, пока она не родилась. Если США хотят с этими дикими существами наладить сотрудничество — это их дело. Но мы этого не позволим», — объявил президент Турции.

    Эрдоган пригрозил уничтожить «силы охраны границы» США в Сирии

    Напомним, ранее Турция потребовала у США изъять вооружение, выданное курдам для борьбы с террористами «Исламского государства»1 (группировка запрещена в России). Пентагон ответил решительным отказом.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #эрдоган
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Мемориал участникам переворота в Киеве выглядит как помойка

      16:38 15 Января 2018 41
      Читать
      14:53
      Сегодня

      Выборы-2018: заработал официальный сайт избирательного штаба Путина
      14:00
      Сегодня

      В московском Театре сатиры простились с Михаилом Державиным
      13:11
      Сегодня

      Соловьев: Россияне относятся к выборам президента с большим интересом
      13:00
      Сегодня

      Путин поручил правительству усовершенствовать процедуру получения инвалидности
      12:43
      Сегодня

      Гиперзвуковая ракета «Циркон» заставит весь мир уважать Россию — военный эксперт

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018 32266

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018
      7421

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      7153

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018
      12674

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      12255
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Лавров: Россия уважает территориальную целостность Украины в существующих границах

      Лавров: Россия уважает территориальную целостность Украины в существующих границах

      12:45   15 Января 2018
      535
      США взяли курс на раздел Сирии — Лавров

      США взяли курс на раздел Сирии — Лавров

      11:02   15 Января 2018
      1331
      Выборы-2018: Лавров пообещал упростить голосование для граждан РФ за рубежом

      Выборы-2018: Лавров пообещал упростить голосование для граждан РФ за рубежом

      10:23   15 Января 2018
      197
      Неизвестные с ножами напали на учеников пермской школы, девять человек пострадали

      Неизвестные с ножами напали на учеников пермской школы, девять человек пострадали

      9:37   15 Января 2018
      14707