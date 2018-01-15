Эрдоган пригрозил уничтожить «силы охраны границы» США в Сирии

Анкара, 15 января. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия уничтожит «Силы охраны границы», которые Соединенные Штаты собираются создать на территории Сирии. Ранее турецкие власти решительно высказались против новой идеи Вашингтона.

Эрдоган назвал вооруженные формирования, которые собирается создать Вашингтон на базе курдских «Сил демократической Сирии» (SDF), «террористической армией, которая угрожает безопасности Турции».

«Наша задача – задушить эту армию, пока она не родилась. Если США хотят с этими дикими существами наладить сотрудничество — это их дело. Но мы этого не позволим», — объявил президент Турции.

Напомним, ранее Турция потребовала у США изъять вооружение, выданное курдам для борьбы с террористами «Исламского государства»1 (группировка запрещена в России). Пентагон ответил решительным отказом.

1 Организация запрещена на территории РФ.