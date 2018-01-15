Пореченков: Крепости не сдают — их обороняют, и Путин это делает блестяще

Москва, 15 января. Заслуженный артист Российской Федерации Михаил Пореченков впервые стал доверенным лицом кандидата в президенты страны и действующего лидера Владимира Путина.

В интервью Федеральному агентству новостей актер театра и кино объяснил, что Путин является единственным человеком, способным вести всю Россию за собой.

— Вы впервые стали доверенным лицом кандидата в президенты Владимира Путина. Вы сами изъявили желание, или это предложил оргкомитет?

— Я вообще поддерживаю Владимира Владимировича очень давно. Это его третий срок – и три раза я его поддерживал. Поэтому когда мне предложили, я с удовольствием согласился.

— Чем он отличается для Вас от других кандидатов?

— Мне очень импонирует его политика, которую он проводит. Мне нравится, что происходит с армией, мне нравится, что страна занимает очень важное место и позиции в мировом пространстве, — все это меня прямо завораживает. Для себя я альтернативы другой не вижу. И ее, как я понимаю, нет. Потому что сейчас мы находимся, как мне кажется, в состоянии осажденной крепости. Поэтому все должны держаться лидера. Крепости, как мы знаем, не сдают — их обороняют. Есть лидер, который возглавляет оборону, и он это делает блестяще. Немного в художественных красках я это описал — как артист. Но мне кажется, что это правильно — так оно и должно быть.

— Какие действия и шаги Вы будете предпринимать во время предвыборной программы, как доверенное лицо?

— Я свяжусь со штабом, и будем уже прорабатывать стратегию, как работать в дальнейшем. Есть определенное волнение, что теперь я доверенное лицо — хочется помочь. Хочется содействовать и внести свою лепту, свой вклад.

— От некоторых лиц поступает очень много призывов с бойкотом выборов. Почему Вы считаете, что на выборы обязательно нужно идти?

— Потому что это судьба нашего государства, судьба каждого из нас, наших детей. Что значит — бойкотировать выборы? Что это такое?! Такие призывы, кроме как преступные, или как вражеский голос — я не могу это иначе комментировать.

— Вы считаете, что бойкотом все не ограничится?

— Следующая будет волна, что это нечестные выборы. Потом еще что-нибудь придумают. Мы уже видели это на примере Олимпийского комитета. Это абсолютно история одинаковая. Дали медали — ничего, мы найдем, как их отобрать. Мы найдем, как оболгать, мы найдем, как сделать по-другому. Надо обязательно идти на выборы, голосовать за кандидата. Единственного, на мой взгляд, правильного, возможного и нужного для страны. Если мы хотим сохраниться как народ, если мы хотим сохраниться как страна. Если мы хотим оставаться Великой Россией. Другого выбора у нас нет, да он и не нужен.

Напомним, ранее стало известно о том, что певица Зара стала доверенным лицом действующего президента РФ Владимира Путина в Санкт-Петербурге.