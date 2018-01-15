выборы-2018
18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь Ростов-на-Дону Волгоград Астрахань Ярославль Тула Рязань Липецк Тверь Белгород Владимир Калуга Брянск Смоленск Иваново Центральный округ Тюмень Ханты-Мансийск Урал Иркутск Красноярск Омск Кемерово Барнаул Томск Забайкалье Северный Кавказ Казань Уфа Саратов Ульяновск Киров Ижевск Пенза Чебоксары Приволжье Южно-Сахалинск Дальний Восток
Закрыть
Спорт
ЦСКА продолжает переговоры с «Зенитом» о переходе Шатова
Интервью
Пореченков: Крепости не сдают — их обороняют, и Путин это делает блестяще
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Пореченков: Крепости не сдают — их обороняют, и Путин это делает блестяще

    14:48  15 Января 2018  /обновлено: 14:48  15 Января 2018
    294

    Пореченков о Путине: «Крепости не сдают — их обороняют»

    Москва, 15 января. Заслуженный артист Российской Федерации Михаил Пореченков впервые стал доверенным лицом кандидата в президенты страны и действующего лидера Владимира Путина.

    В интервью Федеральному агентству новостей актер театра и кино объяснил, что Путин является единственным человеком, способным вести всю Россию за собой.

    — Вы впервые стали доверенным лицом кандидата в президенты Владимира Путина. Вы сами изъявили желание, или это предложил оргкомитет?

    — Я вообще поддерживаю Владимира Владимировича очень давно. Это его третий срок – и три раза я его поддерживал. Поэтому когда мне предложили, я с удовольствием согласился.

    — Чем он отличается для Вас от других кандидатов?

    — Мне очень импонирует его политика, которую он проводит. Мне нравится, что происходит с армией, мне нравится, что страна занимает очень важное место и позиции в мировом пространстве, — все это меня прямо завораживает. Для себя я альтернативы другой не вижу. И ее, как я понимаю, нет. Потому что сейчас мы находимся, как мне кажется, в состоянии осажденной крепости. Поэтому все должны держаться лидера. Крепости, как мы знаем, не сдают — их обороняют. Есть лидер, который возглавляет оборону, и он это делает блестяще. Немного в художественных красках я это описал — как артист. Но мне кажется, что это правильно — так оно и должно быть.

    — Какие действия и шаги Вы будете предпринимать во время предвыборной программы, как доверенное лицо?

    — Я свяжусь со штабом, и будем уже прорабатывать стратегию, как работать в дальнейшем. Есть определенное волнение, что теперь я доверенное лицо — хочется помочь. Хочется содействовать и внести свою лепту, свой вклад.

    — От некоторых лиц поступает очень много призывов с бойкотом выборов. Почему Вы считаете, что на выборы обязательно нужно идти?

    — Потому что это судьба нашего государства, судьба каждого из нас, наших детей. Что значит — бойкотировать выборы? Что это такое?! Такие призывы, кроме как преступные, или как вражеский голос — я не могу это иначе комментировать.

    — Вы считаете, что бойкотом все не ограничится?

    — Следующая будет волна, что это нечестные выборы. Потом еще что-нибудь придумают. Мы уже видели это на примере Олимпийского комитета. Это абсолютно история одинаковая. Дали медали — ничего, мы найдем, как их отобрать. Мы найдем, как оболгать, мы найдем, как сделать по-другому. Надо обязательно идти на выборы, голосовать за кандидата. Единственного, на мой взгляд, правильного, возможного и нужного для страны. Если мы хотим сохраниться как народ, если мы хотим сохраниться как страна. Если мы хотим оставаться Великой Россией. Другого выбора у нас нет, да он и не нужен.

    Напомним, ранее стало известно о том, что певица Зара стала доверенным лицом действующего президента РФ Владимира Путина в Санкт-Петербурге.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #пореченков #выборы-2018
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Мемориал участникам переворота в Киеве выглядит как помойка

      16:38 15 Января 2018 41
      Читать
      14:53
      Сегодня

      Выборы-2018: заработал официальный сайт избирательного штаба Путина
      14:00
      Сегодня

      В московском Театре сатиры простились с Михаилом Державиным
      13:11
      Сегодня

      Соловьев: Россияне относятся к выборам президента с большим интересом
      13:00
      Сегодня

      Путин поручил правительству усовершенствовать процедуру получения инвалидности
      12:43
      Сегодня

      Гиперзвуковая ракета «Циркон» заставит весь мир уважать Россию — военный эксперт

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018 32266

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018
      7421

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      7153

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018
      12674

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      12255
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Мемориал участникам переворота в Киеве выглядит как помойка

      Мемориал участникам переворота в Киеве выглядит как помойка

      16:38   15 Января 2018
      41
      Лавров: Россия уважает территориальную целостность Украины в существующих границах

      Лавров: Россия уважает территориальную целостность Украины в существующих границах

      12:45   15 Января 2018
      555
      США взяли курс на раздел Сирии — Лавров

      США взяли курс на раздел Сирии — Лавров

      11:02   15 Января 2018
      1347
      Выборы-2018: Лавров пообещал упростить голосование для граждан РФ за рубежом

      Выборы-2018: Лавров пообещал упростить голосование для граждан РФ за рубежом

      10:23   15 Января 2018
      197