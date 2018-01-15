Дамаск обвинил де Мистуру в неспособности руководить переговорами по Сирии

Дамаск, 15 января. Специальный представитель Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура не может руководить процессом переговоров по САР. Как сообщил замминистра иностранных дел Сирийской республики Фейсал Микдад, это подтверждает и неопределенная позиция де Мистуры по Конгрессу национального диалога, который будет проходить в Сочи.

«Де Мистура не годится на роль руководителя процесса по мирному урегулированию в Сирии», — подчеркнул он.

Сирийский дипломат также подчеркнул, что «колебания» Де Мистуры относительно участия в Конгрессе нацдиалога, в котором «будет участвовать 1500 сирийцев, в том числе и из оппозиции», «говорят о безответственности» спецпредставителя генсека ООН, что противоречит его должности, передает РИА Новости.

Напомним, ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров выразил мнение, что Организация Объединенных Наций скажет России спасибо за будущий Конгресс национального сирийского диалога в Сочи.