Выборы-2018: почти 70% россиян твердо намерены принять участие в голосовании

Москва, 15 января. Президентские выборы в 2018 году могут пройти при высокой явке. Согласно опросу ВЦИОМ, не менее 67% россиян твердо намерены принять участие в голосовании в марте этого года. Об этом в понедельник заявил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров на пресс-конференции.

«Мы не первые выборы мониторим. Настроение избирателей ближе всего находится к ответам на вопрос: «Придете или не придете?» к группе ответов «Точно да», — приводит его слова корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам Федорова, 67% респондентов ответили на данный вопрос «точно да», 11% — «скорее всего приду», 3% — «точно не приду», 1% затруднились ответить, еще 15% не определились. Опрос проводился 8-10 января.

Напомним, что президентские выборы состоятся 18 марта. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что намерен принять участие в выборах в качестве самовыдвиженца.

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