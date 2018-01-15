Порошенко поделился мечтами об украинском гимне, звучащем в Крыму

Киев, 15 января. Украинский президент Петр Порошенко заявил о своей уверенности в том, что национальный гимн Украины однажды снова зазвучит в Крыму, Донецке и Луганске.

«Очень хорошо помню, как искренне и с каким рвением дети в Покровске Донецкой области пели гимн Украины. Такие моменты подтверждают убеждение, что украинский гимн обязательно будет звучать в украинских Донецке и Луганске, Симферополе и Севастополе…», — написал он на своей странице в Facebook.

Как отмечает «Свободная пресса», своими воспоминаниями Порошенко решил поделиться в связи с 26-летием последней редакции гимна Украины. На своей странице он также опубликовал он отметил, что сегодня исполняется 26 лет с момента принятия последней редакции гимна Украины