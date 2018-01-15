Дамаск назвал агрессией военное присутствие Турции и США в Сирии

Дамаск, 15 января. Власти Сирии считают агрессией присутствие военного контингента Турции, а также размещение американских военных баз США на территории САР. Об этом заявил замглавы сирийского МИД Фейсал Микдад.

Присутствие любых иностранных военных баз он назвал «агрессией и оккупацией». «Наши дальнейшие действия будут приниматься исходя из этих определений», — сказал он, комментируя вопрос о американских силах в Сирии.

Говоря о нахождении в Сирии турецкого военного контингента, Микдад подчеркнул, что нахождение турецких войск в САР также является «агрессией», и Анкара не может оправдывать ее «никаким названием или предлогом». Он отметил, что Дамаск требует от турецких властей вывести свои силы с территории Сирии.