Советский и российский актер театра и кино, певец, телеведущий, заслуженный и народный артист РСФСР Михаил Боярский придерживается четкой позиции — на выборы-2018 идти нужно. И с выбором Михаил Сергеевич давно определился — только проверенный кандидат, который гарантирует стабильность в стране. Других кандидатов Боярский не видит, но уверен то, что они зарегистрированы — это хорошо. Это говорит о том, что Конституция работает в стране. Об этом сам артист рассказал в интервью журналисту Федерального агентства новостей.

— Сейчас идут призывы от некоторых лиц о том, чтобы бойкотировать выборы, как вы считаете – необходимо идти на выборы, и если да – то почему?

— Я считаю, что на выборы нужно идти обязательно. И для того чтобы наша страна была в порядке, нужно голосовать за Владимира Путина и больше ни за кого. Никаких других соображений у меня по этому поводу нет. Я хочу, чтобы было стабильно в стране. И дети, и внуки были обеспечены нормальной жизнью.

— А почему именно Путин, а не другие кандидаты?

— Потому, что он проверенный. И там даже близко никого другого нет. Мы сейчас живем стабильно. Это самое главное. Мы имеем возможность учиться, работать. Разъезжать по миру. Этого достаточно вполне. Лучшее – враг хорошего. Я не представляю, чтобы кто-то сейчас мог изменить что-то. Нам достаточно того, что есть – и постепенно, не сразу, за секунду, нормально развиваться вперед.

— В этом году как никогда много зарегистрировано кандидатов в президенты. По Вашему мнению – это хорошо или плохо?

— Это хорошо. Это говорит о том, что у нас есть демократия в этом плане. Что каждый человек имеет право использовать те возможности, которые нам дает Конституция. Никто не возражает – регистрируйтесь. Это и есть проявление демократии, на мой взгляд.

— А кто и как будет голосовать — это личное дело каждого избирателя?

— Конечно. Как и избираться. Но что касается меня – я очень активную позицию в этом плане занимаю. Мало того, что я сам пойду на выборы, я с собой соберу всех, кто подвернется.

Напомним, что президентские выборы в России пройдут 18 марта. Владимир Путин идет на них в качестве самовыдвиженца. По последним данным, избирательный штаб Путина собрал уже более 700 тысяч подписей в поддержку его кандидатуры на выборах.