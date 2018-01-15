Студент РАНХиГС Олег Терещенко прокомментировал заявления Милонова 

Москва, 15 января. Депутат Госдумы попросил ректора вуза восстановить студентов, которые напали на Терещенко и сняли на видео его извинения. А самого Терещенко отчислить и проверить его высказывания на соответствие 282-й статье Уголовного кодекса.

«От Милонова такое видеть неудивительно», — прокомментировал действия парламентария пострадавший студент.

«Насколько я убедился, у Милонова такой сумасшедший образ — лишь «сценический», и он вместе с этим старается привлечь как можно больше внимания. Пожалуй, он лишь «хайпит» на этой теме, а не ищет какую-то справедливость, которая вообще-то восторжествовала одновременно с отчислением тех студентов», — заявил студент Федеральному агентству новостей.

Терещенко отметил также, что рад отчислению напавших на него студентов и напомнил, что его заявление рассматривает полиция.