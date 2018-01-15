Сирия: Дамаск намерен покончить с присутствием США в стране

Дамаск, 15 января. После прозвучавших недавно заявлений со стороны Вашингтона Дамаск полон решимости окончательно положить конец любому присутствию Соединенных Штатов на территории Сирии и уничтожить все создаваемые США вооруженные формирования. Такое сообщение распространило сирийское агентство SANA, сославшись на источник в МИД Сирии.

В Дамаске уверены, что все беды, которые постигли Сирию в последние годы, являются частью «американского проекта».

«Сирийский народ и армия, которые одержали сокрушительные победы над терроризмом и прочими элементами американского проекта, решительно намерены положить конец любому присутствию США на территории Сирии, чтобы сохранить единство и территориальную целостность страны», — заявили в дипломатическом ведомстве.

При этом всех сирийцев, которые будут присоединяться к различного рода вооруженным формированиям, создаваемым Вашингтоном в Сирии, Дамаск будет считать предателями сирийского народа.

Отметим, решительные заявления Дамаска прозвучали в ответ на сообщение Пентагона о намерении создать в Сирии «пограничные силы безопасности» — такой шаг сирийские власти сочли открытой агрессией и покушением на территориальную целостность страны. МИД Турции также выступил с осуждением этой инициативы.

Ранее президент Путин отмечал, что американская антитеррористическая операция в Сирии не дала практически никаких результатов — несмотря на то, что были вовлечены значительные силы, американцы избегали решительных ударов по террористам в надежде, что те максимально ослабят армию сирийского правительства.