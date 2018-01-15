Следствие увеличило сумму ущерба по делу Серебренникова в два раза

Москва, 15 января. Сумма ущерба по уголовному делу режиссера Кирилла Серебренникова и «Седьмой студии» выросла почти в два раза: с 68 до 133 млн рублей. Об этом рассказала адвокат фигурантов дела Ирина Поверинова.

«Согласно окончательной редакции обвинения, сумма ущерба выросла до 133 млн рублей. В остальном фабула дела осталось такой же, как и была», – сказала она в комментарии «Интерфаксу».

Кроме того, сегодня стало известно, что следствие попросило увеличить срок домашнего ареста режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищении не менее 68 млн рублей по делу «Седьмой студии».

Ходатайство о продлении этой меры пресечения для художественного руководителя «Гоголь-центра» уже поступило в Басманный суд столицы.

По словам пресс-секретаря суда Юноны Царевой, домашний арест просят продлить до 19 апреля 2018 года. Рассмотрение ходатайства состоится 16 января. В заявлении следствие просит о продлении меры пресечения и в отношении остальных фигурантов данного дела, пишет РИАМО.

Как сообщала ранее «Свободная пресса», Автономной некоммерческой организации «Седьмая студия» получила крупные бюджетные средства.

По данным следствия, в период с 2011 по 2014 гг. около 200 млн рублей были похищены. 23 мая 2017 года в квартире Серебренникова и в помещении «Гоголь-центра» прошли обыски. 24 мая, стало известно о задержании бывшего генерального директора «Седьмой студии» Юрия Итина и бывшего главного бухгалтера Нины Масляевой.

Они стали фигурантами уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).