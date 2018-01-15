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Следствие увеличило сумму ущерба по делу Серебренникова в два раза
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    Следствие увеличило сумму ущерба по делу Серебренникова в два раза

    13:51  15 Января 2018  /обновлено: 13:51  15 Января 2018
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    Следствие увеличило сумму ущерба по делу Серебренникова в два раза

    Москва, 15 января. Сумма ущерба по уголовному делу режиссера Кирилла Серебренникова и «Седьмой студии» выросла почти в два раза: с 68 до 133 млн рублей. Об этом рассказала адвокат фигурантов дела Ирина Поверинова.

    «Согласно окончательной редакции обвинения, сумма ущерба выросла до 133 млн рублей. В остальном фабула дела осталось такой же, как и была», – сказала она в комментарии «Интерфаксу».

    Кроме того, сегодня стало известно, что следствие попросило увеличить срок домашнего ареста режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищении не менее 68 млн рублей по делу «Седьмой студии».

    Ходатайство о продлении этой меры пресечения для художественного руководителя «Гоголь-центра» уже поступило в Басманный суд столицы.

    По словам пресс-секретаря суда Юноны Царевой, домашний арест просят продлить до 19 апреля 2018 года. Рассмотрение ходатайства состоится 16 января. В заявлении следствие просит о продлении меры пресечения и в отношении остальных фигурантов данного дела, пишет РИАМО.

    Как сообщала ранее «Свободная пресса», Автономной некоммерческой организации «Седьмая студия» получила крупные бюджетные средства.

    По данным следствия, в период с 2011 по 2014 гг. около 200 млн рублей были похищены. 23 мая 2017 года в квартире Серебренникова и в помещении «Гоголь-центра» прошли обыски. 24 мая, стало известно о задержании бывшего генерального директора «Седьмой студии» Юрия Итина и бывшего главного бухгалтера Нины Масляевой.

    Они стали фигурантами уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
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    #суд #серебренников #ущерб
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