Лавров рассказал о своих рабочих планах после выборов-2018

Москва, 15 января. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров ответил на вопрос, какие у него дальнейшие планы после выборов президента, которые состоятся в марте 2018 года. Как отметил глава дипведомства, он не планирует заниматься чем-то кроме обеспечения максимально эффективной работы российского МИД.

«Что касается меня, то я не привык заниматься чем-то, кроме того, чтобы обеспечивать максимально эффективную работу нашего министерства, — сказал Лавров в ответ на вопрос о своих рабочих планах после президентских выборов. — И это моя сейчас главная задача».

Напомним, выборы президента РФ пройдут 18 марта этого года. В качестве самовыдвиженца на них идет Владимир Владимирович Путин. По последним данным ВЦИОМ, за него готовы проголосовать более 80% россиян, которые намерены участвовать в выборах. Кроме того, избирательный штаб Путина собрал уже более 700 тысяч подписей в поддержку его кандидатуры.