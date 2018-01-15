Путин может провести международный телефонный разговор 15 января — Песков

Москва, 15 января. Президент России Владимир Путин может провести международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Возможен также далее в течение дня международный телефонный разговор», — сказал он журналистам, отметив, что если звонок состоится, Кремль даст соответствующую информацию.

Напомним, что в начале года глава государства провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Речь шла о координации борьбы с террористами в Сирии.

В ходе беседы президент обратил внимание на недавние атаки незаконных вооруженных формирований на российскую авиабазу «Хмеймим».