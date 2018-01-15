Песков призвал отказаться от «любительских» комментариев о нападении в Перми

Москва, 15 января. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инцидент, произошедший в пермской школе.

В Кремле призывают воздержаться от «любительских» комментариев о нападении, произошедшем в образовательном учреждении, заявил Песков. Он также посоветовал дождаться официальных итогов расследования.

«Давайте сначала дадим, наверное, Росгвардии и министерству внутренних дел разобраться с тем, на надлежащем ли уровне обеспечивалась безопасность в этом учебном заведении», — добавил пресс-секретарь главы государства.

Песков подчеркнул необходимость внутреннего расследования данного инцидента, так как поножовщина произошла между бывшими учениками школы.

«Давайте дождемся точки зрения экспертов и не будем сейчас делать какие-то такие любительские рассуждения на этот счет», — сказал он на брифинге.

Напомним, что нападение в пермской школе произошло в понедельник, 15 января. По рассказам очевидцев, двое мужчин в черном ворвались в учебное заведение прямо во время урока, после чего напали на учительницу, а затем и на учеников. В результате пострадали 15 человек.



