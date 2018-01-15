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Песков призвал отказаться от «любительских» комментариев о нападении в Перми
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    Песков призвал отказаться от «любительских» комментариев о нападении в Перми

    13:38  15 Января 2018  /обновлено: 13:38  15 Января 2018
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    Песков призвал отказаться от «любительских» комментариев о нападении в Перми

    Москва, 15 января. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инцидент, произошедший в пермской школе.

    В Кремле призывают воздержаться от «любительских» комментариев о нападении, произошедшем в образовательном учреждении, заявил Песков. Он также посоветовал дождаться официальных итогов расследования.

    «Давайте сначала дадим, наверное, Росгвардии и министерству внутренних дел разобраться с тем, на надлежащем ли уровне обеспечивалась безопасность в этом учебном заведении», — добавил пресс-секретарь главы государства.

    Песков подчеркнул необходимость внутреннего расследования данного инцидента, так как поножовщина произошла между бывшими учениками школы.

    «Давайте дождемся точки зрения экспертов и не будем сейчас делать какие-то такие любительские рассуждения на этот счет», — сказал он на брифинге.

    Напомним, что нападение в пермской школе произошло в понедельник, 15 января. По рассказам очевидцев, двое мужчин в черном ворвались в учебное заведение прямо во время урока, после чего напали на учительницу, а затем и на учеников. В результате пострадали 15 человек.


     

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #нападение #песков #пермь #школа
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