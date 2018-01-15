Под видом новых сил безопасности Соединенные Штаты создают на севере Сирии «террористическую армию». Об этом сообщил вице-премьер Турции Бекир Боздаг.

При этом армия террористов будет орудовать в многострадальной провинции Идлиб, срывая все усилия России, Турции и Ирана по переводу ситуации в Сирии в русло политического урегулирования, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

Ранее официальный представитель международной коалиции во главе с США сообщал, что командование коалиции приступило к формированию «сил безопасности границы» на подконтрольной ей территории. Участниками нового формирования будут выходцы из Сирийских демократических сил (СДС). Сейчас подготовку проходит приблизительно 230 человек, однако в будущем численность войск должна составить около 30 тысяч человек.

«Вместо того, чтобы совместно с Турцией бороться с «Исламским государством»1 (запрещена в России группировка — прим. ред.), США отправляют террористической группировке YPG (силам самообороны сирийских курдов) тысячи фур с оружием, а также создают так называемые «силы безопасности» на сирийской границе — это игра с огнем. США, используя как предлог борьбу с ИГ, создают террористическую армию, называя ее «силами безопасности», — сообщил Боздаг.

По его же словам, «поддержка террористов не соответствует дружбе, союзничеству и стратегическому партнерству Турции и США». В ответ на создание новой «армии», официальная Анкара намерена ввести определенные меры.

«Я не раз говорил, что возглавляемая США международная коалиция будет брать реванш в Сирии. И вот мы наблюдаем, как американцы создают один из механизмов реализации их концепции мирового доминирования. Что это за силы? Это те люди, которые входили в ИГИЛ1 (запрещенная в России группировка) и оппозицию. Теперь Штаты перерисуют их, переформатируют и создают некую «армию безопасности». Только действовать она будет против Турции и официального Дамаска. К слову, курды заинтересованы в создании таких сил, потому что в определенной степени им нужно выстроить границу и приступить к созданию своей автономии в Сирии», — поясняет ситуацию военный аналитик.

Так или иначе, подобная стратегия не вписывается в интересы турецкого государства, которая взяла на себя ответственность за создание зоны деэскалации «Идлиб».

«Кроме того, помощь курдам со стороны США вызывает еще большую дестабилизацию, особенно в сфере интересов Анкары. Так что Турция будет полна решимости продолжать борьбу с терроризмом, потому что они не хотят мириться с тем, что происходит переформатирование. Они готовы продолжать боевые действия, особенно в провинции Идлиб. И конечно же цифры, которые говорят сначала о 230, а потом сразу 30 тысячах — это некие рубежи, которые будут показывать возрастание мощи и поддержки террористов со стороны США», — продолжает эксперт.

Как заверяет Кошкин, вооруженные формирования США будут выступать под эгидой новой сирийской демократической силы или армии Сирии. Скорее всего они будут противостоять официальному Дамаску. Напомним, сообщения о новой инициативе Вашингтона в САР появились на фоне новых угроз со стороны президента Турции Тайипа Эрдогана. Накануне он заявил, что турецкая армия может в течение ближайшей недели начать операцию в регионах Манбидж и Африн, подконтрольных YPG.

1 Организация запрещена на территории РФ.