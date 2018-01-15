выборы-2018
18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь Ростов-на-Дону Волгоград Астрахань Ярославль Тула Рязань Липецк Тверь Белгород Владимир Калуга Брянск Смоленск Иваново Центральный округ Тюмень Ханты-Мансийск Урал Иркутск Красноярск Омск Кемерово Барнаул Томск Забайкалье Северный Кавказ Казань Уфа Саратов Ульяновск Киров Ижевск Пенза Чебоксары Приволжье Южно-Сахалинск Дальний Восток
Закрыть
Спорт
ЦСКА продолжает переговоры с «Зенитом» о переходе Шатова
Новости Сирии
США нужна «террористическая армия» для срыва мирного процесса в Сирии — военный эксперт
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    США нужна «террористическая армия» для срыва мирного процесса в Сирии — военный эксперт

    14:37  15 Января 2018  /обновлено: 14:37  15 Января 2018
    900

    США нужна «террористическая армия» для срыва мирного процесса в Сирии — военный эксперт

    Под видом новых сил безопасности Соединенные Штаты создают на севере Сирии «террористическую армию». Об этом сообщил вице-премьер Турции Бекир Боздаг.

    При этом армия террористов будет орудовать в многострадальной провинции Идлиб, срывая все усилия России, Турции и Ирана по переводу ситуации в Сирии в русло политического урегулирования, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

    Ранее официальный представитель международной коалиции во главе с США сообщал, что командование коалиции приступило к формированию «сил безопасности границы» на подконтрольной ей территории. Участниками нового формирования будут выходцы из Сирийских демократических сил (СДС). Сейчас подготовку проходит приблизительно 230 человек, однако в будущем численность войск должна составить около 30 тысяч человек.

    «Вместо того, чтобы совместно с Турцией бороться с «Исламским государством»1 (запрещена в России группировка — прим. ред.), США отправляют террористической группировке YPG (силам самообороны сирийских курдов) тысячи фур с оружием, а также создают так называемые «силы безопасности» на сирийской границе — это игра с огнем. США, используя как предлог борьбу с ИГ, создают террористическую армию, называя ее «силами безопасности», — сообщил Боздаг.

    Армия Турции

    По его же словам, «поддержка террористов не соответствует дружбе, союзничеству и стратегическому партнерству Турции и США». В ответ на создание новой «армии», официальная Анкара намерена ввести определенные меры.

    «Я не раз говорил, что возглавляемая США международная коалиция будет брать реванш в Сирии. И вот мы наблюдаем, как американцы создают один из механизмов реализации их концепции мирового доминирования. Что это за силы? Это те люди, которые входили в ИГИЛ1 (запрещенная в России группировка) и оппозицию. Теперь Штаты перерисуют их, переформатируют и создают некую «армию безопасности». Только действовать она будет против Турции и официального Дамаска. К слову, курды заинтересованы в создании таких сил, потому что в определенной степени им нужно выстроить границу и приступить к созданию своей автономии в Сирии», — поясняет ситуацию военный аналитик.

    Так или иначе, подобная стратегия не вписывается в интересы турецкого государства, которая взяла на себя ответственность за создание зоны деэскалации «Идлиб».

    «Кроме того, помощь курдам со стороны США вызывает еще большую дестабилизацию, особенно в сфере интересов Анкары. Так что Турция будет полна решимости продолжать борьбу с терроризмом, потому что они не хотят мириться с тем, что происходит переформатирование. Они готовы продолжать боевые действия, особенно в провинции Идлиб. И конечно же цифры, которые говорят сначала о 230, а потом сразу 30 тысячах — это некие рубежи, которые будут показывать возрастание мощи и поддержки террористов со стороны США», — продолжает эксперт.

    Анкара

    Как заверяет Кошкин, вооруженные формирования США будут выступать под эгидой новой сирийской демократической силы или армии Сирии. Скорее всего они будут противостоять официальному Дамаску. Напомним, сообщения о новой инициативе Вашингтона в САР появились на фоне новых угроз со стороны президента Турции Тайипа Эрдогана. Накануне он заявил, что турецкая армия может в течение ближайшей недели начать операцию в регионах Манбидж и Африн, подконтрольных YPG.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Сергей Чемеков
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #сша #сирия #террористы #турция #курды #армия #сдс
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Мемориал участникам переворота в Киеве выглядит как помойка

      16:38 15 Января 2018 41
      Читать
      14:53
      Сегодня

      Выборы-2018: заработал официальный сайт избирательного штаба Путина
      14:00
      Сегодня

      В московском Театре сатиры простились с Михаилом Державиным
      13:11
      Сегодня

      Соловьев: Россияне относятся к выборам президента с большим интересом
      13:00
      Сегодня

      Путин поручил правительству усовершенствовать процедуру получения инвалидности
      12:43
      Сегодня

      Гиперзвуковая ракета «Циркон» заставит весь мир уважать Россию — военный эксперт

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018 32266

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018
      7421

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      7153

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018
      12674

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      12255
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Мемориал участникам переворота в Киеве выглядит как помойка

      Мемориал участникам переворота в Киеве выглядит как помойка

      16:38   15 Января 2018
      41
      Лавров: Россия уважает территориальную целостность Украины в существующих границах

      Лавров: Россия уважает территориальную целостность Украины в существующих границах

      12:45   15 Января 2018
      555
      США взяли курс на раздел Сирии — Лавров

      США взяли курс на раздел Сирии — Лавров

      11:02   15 Января 2018
      1347
      Выборы-2018: Лавров пообещал упростить голосование для граждан РФ за рубежом

      Выборы-2018: Лавров пообещал упростить голосование для граждан РФ за рубежом

      10:23   15 Января 2018
      197