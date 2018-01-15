Путин обсудит «Цифровую экономику» с главой «Ростелекома»

Москва, 15 января. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в понедельник, 15 января глава государства Владимир Путин проведет встречу с руководителем телекоммуникационной компании «Ростелеком» Михаилом Осеевским. По его словам, встреча будет посвящена подготовке программы «Цифровая экономика», а также итогам работы компании.

«Вы знаете, что «Ростелеком» играет роль основного локомотива в подготовке и формировании программы «Цифровая экономика», поэтому традиционно президент уделяет этому большое внимание», — напомнил представитель Кремля.

Напомним, ранее Владимир Путин поручил правительству совместно с Общественной палатой рассмотреть варианты общественного контроля в области медико-социальной экспертизы для инвалидов, а также принять все возможные меры по ее усовершенствованию.