Соловьев: Россияне относятся к выборам президента с большим интересом

В марте 2018 года в России состоится знаковое событие — выборы президента Российской Федерации. Россиянам предстоит избрать нового главу государства, под началом которого страна будет двигаться вперед.

Накануне выборов в СМИ, в том числе западных, появляются инсинуации о том, что явка может оказаться низкой. Известный телеведущий и журналист Владимир Соловьев в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей заявил, что не понимает смысла информационных спекуляций по поводу низкой явки.

«Наши граждане традиционно относятся к выборам президента с большим интересом, поэтому по поводу явки я бы не волновался. Выборы президента — это всегда самые интересные выборы, для людей это всегда большое событие. Это выборы личности, а роль личности в России очень велика. Я убежден, что люди придут на избирательные участки. Кроме того, для многих сходить на выборы — это своего рода праздник. Во многом это представление, оставшееся еще с советских времен.

Для многих выборы — это четкое осознание необходимости выполнить свой гражданский долг. Кроме того, в законе прописано, что явка вообще не является решающим фактором. Так что для тех, кто считает себя гражданином России, этот вопрос очевиден — есть гражданский долг — надо прийти и проголосовать», — заключил Соловьев.

Напомним, в минувшую пятницу, 12 января, Центризбирком единогласно утвердил первую часть списка доверенных лиц Владимира Путина, действующего главы государства. В него вошли 259 человек, среди которых врач Лео Бокерия, певицы Полина Гагарина и Диана Гурцкая, актер Михаил Боярский, музыканты Игорь Бутман и Игорь Крутой и многие другие, сообщает «Газета.ru».

Владимир Путин будет участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца. В настоящий момент идет сбор подписей в его поддержку.