Сирия: турецкие войска обстреляли курдские силы в Африне

Анкара, 15 января. Турецкая армия нанесла артиллерийский удар по позициям курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG) в Африне на севере Сирии. Как заявили в командовании турецких войск, удар был нанесен в ответ на обстрелы с курдской стороны.

Как сообщает турецкое агентство Anadolu, ночью курдские формирования обстреляли позиции сил «Сирийской свободной армии» в приграничном районе Аазаз. Ответный удар был нанесен с территории Турции, а также с территорий, взятых турецкой армией под контроль в ходе операции «Щит Евфрата». Кроме того, в обстрелах курдских позиций участвовали турецкие войска, дислоцированные в зоне деэскалации в провинции Идлиб.

Ранее стало известно, что турецкая армия направила подкрепления — включая тяжелую военную технику, в том числе танки — в регионы, граничащие с Сирией. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что Турция «не позволит курдам создать на севере Сирии террористический коридор», и готова начать операцию против курдских формирований в регионах Африн и Манбидж.