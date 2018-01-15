Много крови: очевидцы рассказали о нападении на школу в Перми

Пермь, 15 января. По словам очевидцев, в момент нападения двух вооруженных ножами старшеклассников на детей в пермской школе №127 возникла паника, дети были вынуждены спасаться, в чем были. Очевидцы отмечают, что были шокированы количеством крови на полу.

«Сначала были крики детей, наша учительница решила посмотреть, что случилось, вернулась и с криком приказала быстро выходить из школы. Мы побежали. Когда я обернулась, увидела молодого человека лет 19 на вид, — рассказала одна из учениц старших классов. — Когда бежали, на полу было очень много крови».

Как отметила девочка в беседе с «Ридус», многие дети были вынуждены спасаться без верхней одежды. Другие сумели сориентироваться в ситуации и заперлись в своих классах, чтобы напавшие на школу не смогли к ним ворваться.

Отметим, по уточненным данным, в результате нападения на школу пострадали 15 человек. Двое подростков и учительница, которая пострадала, защищая младших детей, были прооперированы в городской больнице №4. По некоторым данным, причиной нападения стал конфликт в социальных сетях — скандалист, состоявший ранее на психоневрологическом учете, взял с собой подельника на резню, однако в ходе нападения между агрессорами произошел конфликт.