Путин поручил правительству усовершенствовать процедуру получения инвалидности

Москва, 15 января. Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров до 1 марта 2018 года совместно с Общественной палатой рассмотреть варианты общественного контроля в области медико-социальной экспертизы для инвалидов, а также принять все возможные меры по ее усовершенствованию, сообщает пресс-служба Кремля.

Об этом сообщается в документе, утвержденном по итогам прошедшей встречи главы государства с инвалидами и представителями общественных организаций.

До 1 марта премьер-министр России Дмитрий Медведев также было поручено принять меры по улучшению процедуры медикосоциальной экспертизы, которые предусматривают выявление случаев, когда инвалидность устанавливается бессрочно при первом обращении для медицинской экспертизы, а также предусматривающие возможность внесения каких-либо изменений в индивидуальную программу реабилитации инвалида без пересмотра группы инвалидности или срока, на который она была установлена ранее.

Кроме того, Владимир Путин поручил ежегодно делать доклады о мероприятиях, учитывающих потребности инвалидов, при разработке государственной программ, приоритетных проектов. В том числе проектов, которые касаются сферы обеспечения россиян комфортным и удобным жильем.