Более 700 тысяч подписей собрано в поддержку Путина на выборах-2018

Москва, 15 января. Избирательный штаб президента России Владимира Путина собрал уже более 700 тысяч подписей в поддержку его кандидатуры на выборах 2018 года. Об этом сообщил пресс-секретарь штаба главы государства Андрей Кондрашов.

Напомним, что сбор подписей в поддержку Путина начался по всей стране 5 января. Согласно закону, кандидаты, которые выдвигаются на выборы как самовыдвиженцы, должны собрать не менее 300 тысяч подписей, но не более 7,5 тысяч в одном конкретном регионе.

По словам Кондрашова, информация по плану работы предвыборного штаба российского лидера появится на официальном сайте, который запустят в скором времени, передает агентство РИА Новости.

Напомним, что выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Избирательная компания официально стартовала 18 декабря 2017 года.