Лавров: Россия уважает территориальную целостность Украины в существующих границах

Москва, 15 января. Россия поддерживает и уважает территориальную целостность и неприкосновенность Украины в существующих на настоящий день границах — тех, которые сложились после референдума о присоединении Крыма к России. Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия настаивает на соблюдении Украиной взятых на себя ранее обязательств.

«Мы продолжаем уважать территориальную целостность Украины в тех границах, которые сложились после референдума в Крыму и после воссоединения Крыма с Российской Федерацией», — объявил министр в ходе своей пресс-конференции.

В ходе своего выступления министр отметил, что в настоящее время тема Украины и конфликта в Донбассе искусственно раздувается на Западе, где ее используют в качестве повода для обострения отношений с Россией для достижения собственных целей. Россия, в свою очередь, настаивает на том, что максимальные усилия должны быть приложены для выполнения минских соглашений — как странами Запада, так и Киевом, пишет «Утро.ру».

«Если сейчас вместо того, чтобы заставить киевское руководство наконец-то сделать то, что они обещали, мы будем рассуждать, как читать ту или иную строчку этого договора, — отметил Лавров, — то будем только давать повод для дальнейшего затягивания выполнения важнейшего документа, единогласно одобренного СБ ООН».

Напомним, как сообщало агентство Ura.ru, ранее президент Владимир Путин отмечал, что в сложившихся на Украине условиях, при непрекращающемся конфликте в Донбассе, в результате которого гибнут люди с обеих сторон, Киев «саботирует каждый пункт минских соглашений».