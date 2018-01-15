Лавров рассказал о судьбе якобы плененных в Сирии россиян Заболотного и Цуркану

Москва, 15 января. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что местонахождение якобы плененных в Сирийской республике граждан России Романа Заболотного и Григория Цуркану неизвестно. По словам министра, их поиском занимаются российские военные.

«Местонахождение двух наших граждан, которых вы упомянули (Заболотного и Цуркану), неизвестно, — сообщил глава российского дипломатического ведомства на пресс-конференции по деятельности российской дипломатии в 2017 году. — Установлением его, сбором и перепроверкой соответствующей информации занимаются, прежде всего, конечно, наши военные».

Ранее министерство обороны РФ заявляло, что никаких инцидентов, связанных с захватом в плен или потерями военнослужащих российских Вооруженных сил в сирийской провинции Дейр эз-Зор или в других районах Арабской республики, не было.

Напомним, несколько дней назад глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что в Сирии почти не осталось граждан РФ, воюющих на стороне боевиков.