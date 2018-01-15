Путин рекомендовал ЦИК создать дополнительные условия для голосования инвалидов

Москва, 15 января. Президент России Владимир Путин рекомендовал Центральной избирательной комиссии (ЦИК) совместно с региональными властями принять дополнительные меры по созданию людям с ограничениями по здоровью условий для голосования, сообщается на сайте Кремля.

«Рекомендовать Центральной избирательной комиссии РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ принять дополнительные меры по созданию инвалидам условий для голосования на выборах и референдумах всех уровней», — отмечается в документе, представленном по итогам встречи главы государства с инвалидами и профильными общественными организациями.

Доклад президент ожидает до 1 февраля 2018 года.

В ходе встречи, прошедшей 5 декабря, глава государства заявил, что российские граждане, имеющие ограничения по здоровью, должны получать необходимые условия для участия в выборах и голосованиях.

Ранее сообщалось, что Путин приедет в Хабаровский край с рабочим визитом.