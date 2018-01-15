Путин поручил продлить госпрограмму «Доступная среда» в РФ до 2025 года

Москва, 15 января. По итогам прошедшей в начале декабря встречей с представителями российского сообщества инвалидов и профессиональных и общественных организаций, которые занимаются помощью людям с ограниченными физическими возможностями президент России Владимир Путин дал поручение правительству продлить действующую программу «Доступная среда» до 2025 года и составить предложения по доработке госпрограмм для инвалидов.

Так, в частности, Путин указал на необходимость определить производителей, у которых будут централизованно закупаться кресла-коляски для государственных нужд в России.

Кроме того, президент поручил подготовить предложения по введению в во всей России электронного социального сертификата для обеспечения инвалидов. Подобные сертификаты уже используются в ряде субъектов РФ, и этот опыт необходимо адаптировать в масштабах страны.

Также Путин поручил правительству представить предложения по созданию в России инклюзивного Дома искусств, который будет ориентирован на лиц с физическими ограничениями.