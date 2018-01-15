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Гавра: Участие в выборах-2018 — это возможность послать сигнал власти
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    Гавра: Участие в выборах-2018 — это возможность послать сигнал власти

    14:14  15 Января 2018  /обновлено: 14:14  15 Января 2018
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    Гавра: Неучастие в выборах — отсутствие возможности послать сигнал кандидату

    18 марта 2018 года в Российской Федерации состоится голосование за нового лидера страны. Поход на выборы — возможность для россиян выразить власти доверие или, наоборот, сказать, что необходимы перемены. Такое мнение в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей высказал известный политолог, заведующий кафедрой связей с общественностью факультета журналистики Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Гавра.

    «На выборы, безусловно, стоит идти всегда, что бы ни происходило, по одной простой причине: можно прийти проголосовать за любого кандидата и, соответственно, выбрать тот курс, который тому или иному гражданину интересен. Если россияне выбирают курс действующего президента, то они выражают ему свою электоральную поддержку. Если они не выбирают действующий курс, то они посылают сигнал о том, что нужно что-то менять в стране. Поэтому неучастие в выборах, по сути дела, — отсутствие возможности послать сигнал тому человеку, который впоследствии, возможно, будет осуществлять политику России», — пояснил Дмитрий Гавра.

    Заметим, что на выборах-2018 у избирателей появится возможность проголосовать не только по месту жительства, но и по месту фактического пребывания. Новый порядок получил название «Мобильный избиратель».

    Гавра: Неучастие в выборах — отсутствие возможности послать сигнал кандидату

    Напомним, что на прошлых выборах применялась система открепительных удостоверений. Теперь же граждане получают возможность голосовать на удобном для них избирательном участке. Все это стало возможным благодаря реализации порядка включения избирателей в список избирателей по месту нахождения. Цель такого нововведения заключается в том, чтобы предоставить каждому россиянину, который обладает активным избирательным правом, возможность изъявить свою волю в определении главы государства.

    Ранее «Газета.ru» сообщала, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что большое число претендентов в предстоящей президентской гонке — это «нормально и хорошо». Это подталкивает россиян к диалогу и обсуждению проблемных вопросов.

    О намерении участвовать в выборах уже заявили Владимир Путин, Павел ГрудининСергей Бабурин, Эльвира Агурбаш, Владимир Жириновский, Екатерина Гордон, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Роман Худяков, Григорий Явлинский, Борис Титов.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Илья Муромский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #путин #россия #выборы-2018 #гавра
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