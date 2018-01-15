Выборы-2018: Путин уделяет значительное внимание мелочам, в том числе и штабной работе — депутат

Российский лидер Владимир Путин на прошлой неделе впервые посетил свой штаб и назначил сопредседателей. Ими стали руководитель центра одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева, гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин и гендиректор Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Димы Рогачева Александра Румянцева. Другими словами, президент сделал ставку на тех, кто не имеет никакого отношения к политике.

Вице-спикер Законодательного собрания Кировской области и член ОНФ Роман Титов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что ставка на выходцев из народа говорит о том, что кампания президента, вопреки мнению многих экспертов, не будет носить проходной характер.

«На самом деле, кампания важна, важна ее конфигурация. Владимир Путин впервые участвует в выборах как кандидат от широкой общественной коалиции, который в президентской гонке уделяет значительное внимание мелочам, в том числе и штабной работе», — выразил свое мнение парламентарий.

Кроме того, Роман Титов отметил, что Владимир Путин приветствует обновление структуры власти.

«Первые шаги по обновлению власти мы увидели во время губернаторской ротации. И сейчас президент подтверждает свои намерения: в его штаб вхожи общественники, представители медицинских специальностей, в регионах членами штаба являются люди, которые участвовали в выдвижении президента. Это те граждане, которые, как мне кажется, будут востребованы в органах власти», — рассуждает вице-спикер Законодательного собрания Кировской области.

Кроме того, Владимир Путин будет впервые участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца. Роман Титов считает, что это решение президента должно дать понять общественности, что Путин не привязан к какой-то конкретной партии или общественной организации.

Напомним, выборы президента состоятся в марте 2018 года. В настоящее время на территории России проходит сбор подписей в поддержку действующего главы государства Владимира Путина.