Общественные наблюдатели проследят за применением админресурса на выборах-2018

Москва, 15 января. Ассоциацией наблюдателей «Национальный общественный мониторинг» создана рабочая группа по контролю над возможным использованием административного ресурса на выборах-2018.

Ассоциация наблюдателей опубликовала сообщение, в котором говорится, что рабочая группа призвана контролировать использование административного ресурса для пресечения нарушений закона и содействия в соблюдении прав граждан на свободные выборы. Отмечается, что наблюдатели будут фиксировать случаи оказания давления на избирателей и организаторов выборов, а также предотвращать незаконное вмешательство в избирательный процесс.

Представители ассоциации «Национальный общественный мониторинг» подчеркнули, что в соответствии с Конституцией РФ граждане участвуют в выборах на свободном и добровольном основании. Никто не имеет права оказывать воздействие на граждан с целью принуждения к участию или неучастию в выборах.

Ранее сообщалось, что избирательный штаб кандидата в президенты РФ Владимира Путина собрал уже свыше 700 тысяч подписей в его поддержку.