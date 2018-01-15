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Выборы 2018
Общественные наблюдатели проследят за применением админресурса на выборах-2018
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    Общественные наблюдатели проследят за применением админресурса на выборах-2018

    13:00  15 Января 2018  /обновлено: 13:02  15 Января 2018
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    Общественные наблюдатели проследят за применением админресурса на выборах-2018

    Москва, 15 января. Ассоциацией наблюдателей «Национальный общественный мониторинг» создана рабочая группа по контролю над возможным использованием административного ресурса на выборах-2018.

    Ассоциация наблюдателей опубликовала сообщение, в котором говорится, что рабочая группа призвана контролировать использование административного ресурса для пресечения нарушений закона и содействия в соблюдении прав граждан на свободные выборы. Отмечается, что наблюдатели будут фиксировать случаи оказания давления на избирателей и организаторов выборов, а также предотвращать незаконное вмешательство в избирательный процесс.

    Представители ассоциации «Национальный общественный мониторинг» подчеркнули, что в соответствии с Конституцией РФ граждане участвуют в выборах на свободном и добровольном основании. Никто не имеет права оказывать воздействие на граждан с целью принуждения к участию или неучастию в выборах.

    Ранее сообщалось, что избирательный штаб кандидата в президенты РФ Владимира Путина собрал уже свыше 700 тысяч подписей в его поддержку.

    Общественные наблюдатели проследят за применением админресурса на выборах-2018

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
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    #путин #ассоциация #выборы-2018 #админресурс
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