Сирия новости 15 января 12.30: курды проводят массовые аресты мирных жителей на севере Ракки, при теракте в Багдаде погибло 26 человек

Сирия, 15 января. Бойцы YPG проводят массовые аресты мирного населения на севере провинции Ракка, в результате теракта в Багдаде погибло 26 человек, САА при поддержке ВКС РФ продвигается в Хаме. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: поддерживают операцию САА против «Джебхат ан-Нусры»1 в Алеппо и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: при поддержке ВКС РФ освободили от «Ан-Нусры» несколько поселений Алеппо, выбили ИГ1 из ряда населенных пунктов Хамы.

«Исламское государство»1: теряет позиции в Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: теряет позиции в Алеппо.

Курды: проводят массовые аресты в Ракке.

Провинция Алеппо

Военный источник пишет в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@IvanSidorenko1), что один из боевиков коалиции «Тахрир аш-Шам» Хусейн аль-Али был информатором Национальных сил обороны (NDF). После того, как Сирийская арабская армия (САА) и союзные ей силы освободили от террористов «Ан-Нусры» район высоты Аль-Хос, работавший под прикрытием боец NDF присоединился к правительственным войскам. Напомним, за прошедшие сутки САА при поддержке ВКС РФ выбила радикальных исламистов из более, чем 10 поселений на юге провинции Алеппо. В результате ожесточенных боев в этом районе было уничтожено около 30 радикалов «Джебхат ан-Нусры».

Провинция Дейр-эз-Зор

Бойцы сирийской армии восстановили мост недалеко от населенного пункта Аль-Ашара, передает один из местных источников на своей странице в социальной сети Twitter (@IvanSidorenko1).

Одна из немногочисленных группировок ИГИЛ1, скрывающихся в провинции Дейр-эз-Зор, распространила в Twitter (@izapsty620i) информацию, в соответствии с которой радикальными исламистами было совершено нападение на расположения Сирийской арабской армии (САА) в районе поселения Миизля. Официально данные сведения не подтверждены. Случаи подобных информационных «контратак» неоднократно фиксировались в регионе. Военные эксперты отмечают, что такие меры направлены на поднятие боевого духа в рядах разрозненных группировок ИГ.

Провинция Ракка

Местный источник в провинции Ракка сообщает на своей странице в социальной сети Twitter (@alhaskaalhadth), что бойцы курдских Отрядов народной самообороны (YPG) проводят массовые аресты мирных жителей в северной части региона.

По данным военного источника в социальной сети Facebook (@snacksyrian), делегация американских военных посетила город Камышлы. В ходе визита военнослужащие США встретились с командованием Демократических сил Сирии (SDF), под контролем которых находится данная часть региона. Автор публикации отмечает, что на встречах обсуждалось создание в Камышлах американской военной базы.

Провинция Хама

Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ освободила от террористов «Исламского государства» несколько поселений на северо-востоке провинции Хама. Об этом пишет на своей странице в социальной сети Twitter (@freelaancenews) один из источников. Напомним, ранее боевики ИГ отбили ряд населенных пунктов в этой части региона у членов коалиции «Тахрир аш-Шам», сформировав таким образом небольшой анклав.

В ходе разминирования территорий в окрестностях Акербата солдаты Сирийской арабской армии (САА) обнаружили мозаику византийской эпохи площадью порядка 50 квадратных метров. Об этом сообщает информационное агентство SANA.

Ирак

На площади Хатин в Багдаде произошло сразу два взрыва, передает военный источник в своем Twitter-аккаунте (@Mulhak). По данным информационного агентства Iraqi News, причиной происшествия стали самоподрывы террористов -смертников. В результате инцидента 26 мирных жителей иракской столицы погибли на месте, еще 96 человек доставлены в больницы с тяжелыми ранениями.

В провинции Анбар продолжается операция иракской армии и отрядов ополчения «Хашд аш-Шааби» против террористов «Исламского государства». Информагентство Iraqi News пишет, что в результате одного из рейдов правительственных войск было арестовано двое террористов ИГИЛ, скрывавшихся в городе Анна.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)