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Эксперт — о важности выборов: Мы голосуем не за человека, а за будущее нашей страны
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    Эксперт — о важности выборов: Мы голосуем не за человека, а за будущее нашей страны

    12:46  15 Января 2018  /обновлено: 12:46  15 Января 2018
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    Выборы 2018

    Выборы президента в марте позволят жителям нашей страны реализовать правильную программу развития Российской Федерации. Об этом в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил политический аналитик, главный редактор интернет-издания Politrussia Руслан Осташко.

    «Мне есть за что критиковать нашу власть, и я это даже периодически делаю. Мне не все нравится в экономическом блоке правительства, не всегда нравится финансовое управления в нашем государстве. Но в целом мне нравится та стратегия, которую высказывает президент Владимир Путин о развитии России. Не военной сверхдержавы, не грозной дубинки, а большой промышленной страны с цифровой экономикой, которая должна обеспечить достойное существование и достойную жизнь для наших граждан», — поясняет политолог.

    По мнению собеседника ФАН, у Российской Федерации есть проблемы, которые необходимо решать. И сделать это помогут именно выборы президента России, которые состоятся 18 марта 2018 года.

    Вечерний Санкт-Петербург

    «На выборы стоит ходить хотя бы для того, чтобы у людей было понимание, что та программа, которую предлагает кандидат (с опорой на народ), имеет поддержку в массах. Мы голосуем не за человека, а за будущее нашей страны. Если мы не пойдем голосовать, значит, нам все равно, что будет с нашей страной. Если мы не идем на избирательный участок — мы не верим тем программам, которые предлагают кандидаты, причем абсолютно неважно, как их зовут. Если мы идем голосовать, мы верим и готовы участвовать в реализации этих программ», — заключил Руслан Осташко.

    Напомним, пятницу 12 января, ЦИК единогласно утвердил первую часть списка доверенных лиц Владимира Путина. В него вошли 259 человек среди которых врач Лео Бокерия, певицы Полина Гагарина и Диана Гурцкая, актер Михаил Боярский, музыканты Игорь Бутман и Игорь Крутой и другие.

    Владимир Путин. Биография

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Сергей Гагарин
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    #путин #россия #осташко #избирательный процесс #выборы-2018
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