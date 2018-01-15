Выборы-2018: сайт кандидата в президенты Путина будет запущен 15 января

Москва, 15 января. В понедельник, 15 января будет запущен сайт кандидата в президенты Российской Федерации Владимира Путина, о чем сообщили журналистам в администрации главы государства.

Адрес портала пока неизвестен. По словам источника в администрации, в настоящее время очень много доменов со словом Putin сейчас выставлено на продажу, потому как «все хотят заработать», сообщает агентство Life.

Ранее на официальном сайте Центральной избирательной комиссии появилась интерактивная карта избирательных комиссий в России.

Путин идет на выборы главы государства, которые состоятся 18 марта 2018 года, в качестве самовыдвиженца. Для действующего главы государства предстоящая президентская кампания станет четвертой по счету. В случае, если Владимир Владимирович одержит победу на выборах, то ему предстоит возглавить страну до 2024 года.

Владимир Путин. Биография.

