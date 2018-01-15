Смолов и Широков «отожгли» на дне рождения жены Ильи Ковальчука

Москва, 15 января. Нападающий «Краснодара Федор Смолов и бывший капитан сборной России по футболу Роман Широков с женой стали гостями на праздновании дня рождения жены хоккеиста Ильи Ковальчука, Николь.

Мероприятие проходило в ночь с 14 на 15 января в одном из московских ресторанов на Новом Арбате, а развлекали гостей шоумен Александр Ревва и певица Светлана Лобода.

По словам участников, гостей на празднике было не слишком много — порядка 50 человек, однако культурная программа вышла насыщенной. Основная масса гостей стала расходиться по домам только под утро, в районе 6 утра.