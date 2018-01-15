Смолов и Широков «отожгли» на дне рождения жены Ильи Ковальчука
12:09 15 Января 2018 /обновлено: 12:30 15 Января 2018
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Москва, 15 января. Нападающий «Краснодара Федор Смолов и бывший капитан сборной России по футболу Роман Широков с женой стали гостями на праздновании дня рождения жены хоккеиста Ильи Ковальчука, Николь.
Мероприятие проходило в ночь с 14 на 15 января в одном из московских ресторанов на Новом Арбате, а развлекали гостей шоумен Александр Ревва и певица Светлана Лобода.
По словам участников, гостей на празднике было не слишком много — порядка 50 человек, однако культурная программа вышла насыщенной. Основная масса гостей стала расходиться по домам только под утро, в районе 6 утра.
"Пять причин проголосовать"
Автор: Валентин Меликов
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Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
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