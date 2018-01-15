СМИ узнали о планах Путина увеличить расходы на медицину и образование в случае победы на выборах

Москва, 15 января. Новый президентский срок Владимира Путина в случае его победы на выборах в 2018 году может начаться с изменения бюджетной политики, а именно с увеличения расходов на образование, здравоохранение и инфраструктуру.

Об этом в понедельник сообщила газета «Ведомости». Источники издания утверждают, что идею поддержали помощник президента Андрей Белоусов и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. При этом она выдвинула условие — проведение структурной реформы.

Увеличить расходы предлагается, в частности, за счет повышения налогов на предметы роскоши. А в Минфине и МЭР, одним из главных источников увеличения ресурсов на здравоохранение и образование считают «обеление» экономики, а также увеличения адресности соцподдержки, уточняют «Ведомости».

Еще одним из источников, по словам собеседника газеты, могут стать структурные реформы, которые ускорят рост ВВП и дополнительных доходов бюджета.

Также предлагается сократить траты на правоохранительные органы и контрольно-ревизионный аппарат. Расходы на оборону никак не изменятся. Разработкой новой программы реформ занимается председатель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

По прогнозам ЦСР, новые бюджетные правила уже в 2019 году увеличат рост экономики до 3%.

Действующий глава Российской Федерации Владимир Путин участвует в выборах президента РФ как самовыдвиженец. По последним данным пресс-секретаря его избирательного штаба Андрея Кондрашова, число подписей в поддержку участия Путина в выборах превысило нужный минимум в 2,4 раза: волонтеры собрали уже более 711 тыс. подписей.