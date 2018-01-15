Анкара, 15 января. Вице-премьер Турции Бекир Боздаг считает, что Вашингтон создает в Сирии новую «террористическую армию».

Бекир Боздаг назвал «игрой с огнем» новую инициативу, озвученную Белым домом. Официальный представитель международной коалиции во главе с США сообщил ранее о намерении Вашингтона создать в Сирии «силы безопасности границы» преимущественно из подконтрольных США оппозиционных «Сирийских демократических сил» (SDF). Уже сейчас подготовку проходит около 230 человек, в планах — создание крупного формирования численностью до 30 тысяч человек.

Новые «силы» будут располагаться на границе Сирии, Ирака и Турции, что приведет к фактическому разделению страны, заявил ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Вице-премьер Турции отметил, что данный шаг указывает на то, что Соединенные Штаты стремятся создать новую подконтрольную США «террористическую армию» в Сирийской арабской республике.