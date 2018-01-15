Лавров считает, что ООН скажет спасибо России за Конгресс нацдиалога Сирии

Москва, 15 января. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров выразил мнение, что Организация Объединенных Наций скажет России спасибо за будущий Конгресс национального сирийского диалога в Сочи, а также за переговорный процесс по Сирии в Астане, так как к работе в них привлечены широкие круги оппозиции САР.

Лавров напомнил, что астанинский процесс появился для того, чтобы людей, которые с оружием в руках противостоят правительству, посадить за стол переговоров с правительством президента Сирии Башара Асада. Говоря о Конгрессе нацдиалога, глава дипведомства отметил, что он призван использовать ситуацию для начала политического процесса, нацелен на то, чтобы вовлечь в этот процесс людей, которые не охвачены женевскими структурами, а таких большинство».

«И по итогам этого конгресса мы думаем, что нам ООН только спасибо скажет, потому что мы серьезно расширим их возможности», — заключил Лавров.

Ранее глава МИД РФ назвал Сирию одной из главных внешнеполитических тем 2017 года, а также выразил надежду, что проведение Конгресса нацдиалога в Сочи будет способствовать возобновлению работы ООН, направленной на мирное урегулирование сирийского конфликта, а именно завязать прямой диалог Дамаска и оппозиции в Женеве.

Напомним, что с инициативой проведения конгресса нацдиалога Сирии ранее выступил президент РФ Владимир Путин. Как отмечал российский лидер, в нем должны принять участие все этнические и религиозные группы, правительство и оппозиция.



