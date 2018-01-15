Исполнение указов Путина по госпрограммам обсудили в правительстве Подмосковья

Москва, 15 января. В ходе совещания по вопросам исполнения указов президента Путина по госпрограммам в правительстве Московской области губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность реализации программы обеспечения больниц и поликлиник региона.

Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, Воробьев провел совещание с руководством областного правительства.

«Активно идет подготовка к проведению аукционов по приобретению медицинского оборудования, — отметил губернатор. — Для нас очень важно в 2018 году реализовать программу и своевременно закупить большое количество оборудования, которое ждут в стационарах и поликлиниках».

Напомним, в ходе встречи президента Владимира Путина с губернатором Подмосковья Воробьев отчитался о ликвидации мусорного полигона в Балашихе — такое поручение Путин по итогам проведенной в июне «Прямой линии», в ходе которой россияне смогли рассказать президенту о проблемах на местах.