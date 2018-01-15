Рост индекса животноводства в Мурманской области вырос на 40% в ходе реализации указа Путина

Мурманск, 15 января. В Мурманской области в ходе реализации указа Путина по экономической политике увеличен индекс производства животноводства на 105,1 за 11 месяцев.

В ходе реализации указа № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» была разработана программа для увеличения агропромышленного комплекса, в результате которой рост индекса животноводства за последние пять лет увеличился более чем на 40%. При этом за 11 месяцев 2017 года индекс составил 105,1 по отношению к 2016 году.

За 2017 год в целях обеспечения предоставления государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям утверждены: правила предоставления субсидии на оказание несвязанной поддержки в растениеводстве, правила предоставления субсидий на развитие племенного животноводства, на поддержку северного оленеводства, на приобретение семян, правила предоставления субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, правила предоставления субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением кормов, правила предоставления субсидии на продукцию животноводства сельскохозяйственным товаропроизводителям Мурманской области, а так же правила предоставления грантов на поддержку начинающих фермеров, субсидии за закупку молодняка и племенного скотоводства.