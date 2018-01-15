Дамаск, 15 января. Заместитель Генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок подвел итоги своего визита в Сирийскую арабскую республику.

Во время встречи с заместителем министра иностранных дел САР Фейсалом Мекдадом представитель ООН Марк Лоукок подчеркнул, что Организация Объединенных Наций настроена на развитие позитивного диалога с Сирией и намерена продолжать оказывать гуманитарную помощь жителям страны. По мнению Лоукока это зависит от усилий, прилагаемых обеими сторонами.

Заместитель главы сирийского МИД отметил, что ООН может сыграть положительную роль и оказать влияние на западные страны в отмене экономических санкций, которые, прежде всего, наносят вред сирийскому народу, сообщает с места событий корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Во время встречи стороны обсудили оказание гуманитарной помощи жителям населенных пунктов Аль-Фуа и Кефрайя провинции Идлиб, которые до сих пор находятся в осаде террористических группировок.

Ранее сообщалось, что освобождение многих крупных городов Сирии, которые ранее были неприступны, стало возможным после вмешательства ВКС РФ в сирийский конфликт. Российские войска начали контртеррористическую операцию в САР 30 сентября 2015 года по распоряжению президента РФ Владимира Путина.