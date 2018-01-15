Тяжелые атомные ракетные крейсеры российского ВМФ «Адмирал Нахимов» и «Петр Великий» пройдут модернизацию и будут оснащены самыми современными системами ПВО С-500, крылатыми ракетами «Калибр» и гиперзвуковыми противокорабельными ракетами «Циркон». Об этом сообщает немецкая газета Stern.

При помощи такого вооружения и средств обороны корабли заставят весь мир уважать Российскую Федерацию, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин.

Как сообщает немецкое издание, ударные корабли российского флота будут оснащены системой противовоздушной обороны, способной уничтожать вражеские цели в космосе и крылатыми ракетами, которые могут наносить удары в радиусе 2,5 тысячи километров.

«Адмирал Нахимов» и «Петр Великий» — на сегодняшний день самые крупные в мире надводные корабли с атомной энергоустановкой. «Нахимов» находится на модернизации в «Звездочке» Северодвинска. По открытым данным, модернизация должна закончиться к 2021 году. В настоящее время там проводятся работы по установке соответствующего вооружения, прежде всего — ракет «Калибр». Их общее количество будет не 16, и даже не 24 или 48, скорее всего больше. Кроме того суда получат морскую модификацию С-500 «Прометей», что позволит обнаруживать баллистические ракеты противника на дальности в 2000 км, боевое блоки с ЭПР до 1300 км», — поясняет эксперт.

Однако главной изюминкой модернизированных ракетных крейсеров станет гиперзвуковая противокорабельная ракета «Циркон», которая будет способна прорывать любую оборону вероятного противника.

«Предполагается, что ракеты также поступят в 2020 годах. Это оружие, которое будет практически невозможно перехватить и сбить из-за их очень высокой скорости полета. «Цирконы» могут разгоняться до скоростей превышающих шесть чисел Маха — это грозное оружие. Такая модернизация действительно улучшит позиции и силы нашего флота на мировой арене. Да, мы пока не превосходим американцев по численности, но по качеству вооружения — безусловно. Та же гиперзвуковая ракета «Циркон» заставит весь мир уважать Россию», — заключил военный аналитик.

Помимо комплекса ПВО С-500 «Прометей», в систему обороны двух российских кораблей будет включена корабельная версия зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь», которая займется прикрытием ближней к судну зоны.

Гиперзвуковая ракета «Циркон» — новая разработка российских оружейников. Снаряд будет способен разогнаться до 510 чисел Маха и будет иметь радиус поражения целей до 300500 километров. Принятие на вооружение «Циркона» ожидается в 2018 году.