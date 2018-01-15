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«Хезболла» продолжит борьбу с ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусрой» в Сирии — шейх Каук
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    «Хезболла» продолжит борьбу с ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусрой» в Сирии — шейх Каук

    11:32  15 Января 2018  /обновлено: 11:32  15 Января 2018
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    «Хезболла» продолжит борьбу с ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусрой» в Сирии — шейх Каук

    Бейрут, 15 января. Представитель исполнительного совета «Хезболлы» шейх Набиль Каук рассказал о дальнейших планах ливанской партии в Сирии.

    Шейх Каук в интервью изданию «Аль-Манар» заявил, что борьба с террористическими формированиями в Сирии направлена не только на поддержание стабильности в САР, но и на защиту Лавана от исламистов. Основными противниками движения сопротивления представитель «Хезболлы» («Партия Аллаха») назвал такие террористические группировки, как «Джебхат ан-Нусра1» и «Исламское государство1» (оба формирования запрещены в России).

    Каук отметил, что самопровозглашенный «Халифат» уже побежден, однако на территории Сирийской арабской республики все еще остаются бандформирования такфиристского толка (радикальная исламистская идеология, обвиняющая мусульман в неверии), с которыми предстоит бороться Дамаску и его союзникам.

    Ранее сообщалось, что на момент начала боевых действий в Сирии под контролем террористов находилось около 70 процентов территории страны. Ситуацию удалось стабилизировать после начала военной операции России против террористов. ВКС РФ начали наносить удары по позициям боевиков 30 сентября 2015 года по решению президента России Владимира Путина.

    «Хезболла» продолжит борьбу с ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусрой» в Сирии — шейх Каук

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
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    #путин #сирия #хезболла #ливан
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