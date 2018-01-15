Лавров назвал ответными действия сирийской армии в Восточной Гуте

Москва, 15 января. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что действия сирийской армии в Восточной Гуте стали ответом на действия террористов, которые обстреливали жилые районы Дамаска, в том числе район, где расположено российское посольство.

Лавров отметил, что западные политики и средства массовой информации поднимают большой шум в связи с тем, что правительственная армия продолжает операцию в Восточной Гуте, несмотря на договоренности о зоне деэскалации.

«Все действия сирийской армии являются ответными, потому что из Восточной Гуты боевики, которые, как мы понимаем, близки к той же самой Джебхат ан-Нусре1 (террористическая организация, запрещена в РФ — при. ред. ФАН), обстреливают регулярно жилые районы Дамаска, в том числе районы российского посольства», — приводит слова министра корреспондент Федерального агентства новостей, находящийся на ежегодной пресс-конференции главы МИД РФ.

Он также добавил, что «было бы абсолютно неправильно делать вид, что ничего не происходит и не пытаться подавить эти противоправные действия».

Напомним, что по указу президента России Владимира Путина ВКС РФ начали проводить масштабную антитеррористическую операцию в Сирии. За время операции ВКС РФ уничтожили более 32 тысяч боевиков, 394 танка и свыше 12 тысяч единиц оружия и техники. В конце прошлого года Путин поручил начать вывод российских военных из Сирии.

По словам президента, российские военные внесли решающий вклад в разгром «наиболее боеспособной группировки международных террористов».

1 Организация запрещена на территории РФ.