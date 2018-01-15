Ученые выяснили, что сильные религиозные переживания могут вредить здоровью

Нью-Йорк, 15 января. Исследование, проведенное учеными из Соединенных Штатов, установило взаимосвязь между религиозными переживаниями и здоровьем человека, а также его социальным и экономическим статусом. В целом, как считает исследователь Нил Краузе из Университета Мичигана, сильные религиозные переживания способны оказывать глубокое влияние на состояние человека, — служить ему поддержкой или становиться источником сильного стресса.

Как объясняет Краузе, большая часть работ, посвященных исследованию связей между религиозностью и здоровьем, сосредоточена на том, как религия может помочь благополучию человека.

«Мы же с коллегами больше сосредоточились на сильных духовных испытаниях, пытаясь выработать более сбалансированные взгляд на эти отношения и предполагая, что религиозные переживания могут не всегда приводить к положительным результатам», — приводит слова Краузе Planet Today.

В целом, как установила исследовательская группа Краузе, тяжелые переживания, связанные с религией, могут сильно ударить по здоровью человека — и при этом зависят от его экономического статуса. Так, плохое образование приводит к низкому уровню материальной обеспеченности, что в свою очередь повышает уровень испытываемого человеком гнева по отношению к окружающим — а это может приводить к духовным метаниям и дополнительном стрессу.