США пытаются сменить власть в Сирии, препятствуя разрешению конфликта — Лавров
Москва, 15 января. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Вашингтон пытается помочь противникам официальных властей Дамаска.
Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров отметил, что США фактически не способствуют урегулированию ситуации в Сирии, оказывая поддержку сирийской оппозиции.
«Между администрациями Обамы и Трампа, наверное, радикальных отличий нет. К сожалению, в том и другом случае мы наблюдаем стремление не помочь как можно скорее погасить конфликт, а помочь тем, кто хотел бы запустить практические шаги по смене режима в Сирийской Арабской Республике», — отметил Сергей Лавров.
Ранее отмечалось, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал главной целью Штатов в Сирии борьбу с террористической группировкой «Исламское государство1» (запрещена в России), однако после победы над ИГИЛ1 Вашингтон отказался выводить войска из САР. Намерение Белого дома создать «пограничные зоны» в Сирии явно указывает на стремление США разделить Сирийскую арабскую республику.
1 Организация запрещена на территории РФ.