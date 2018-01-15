Москва, 15 января. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Вашингтон пытается помочь противникам официальных властей Дамаска.

Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров отметил, что США фактически не способствуют урегулированию ситуации в Сирии, оказывая поддержку сирийской оппозиции.

«Между администрациями Обамы и Трампа, наверное, радикальных отличий нет. К сожалению, в том и другом случае мы наблюдаем стремление не помочь как можно скорее погасить конфликт, а помочь тем, кто хотел бы запустить практические шаги по смене режима в Сирийской Арабской Республике», — отметил Сергей Лавров.

Ранее отмечалось, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал главной целью Штатов в Сирии борьбу с террористической группировкой «Исламское государство1» (запрещена в России), однако после победы над ИГИЛ1 Вашингтон отказался выводить войска из САР. Намерение Белого дома создать «пограничные зоны» в Сирии явно указывает на стремление США разделить Сирийскую арабскую республику.

1 Организация запрещена на территории РФ.